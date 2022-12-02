Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 декабря.

- Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором, сказал президент.

Он сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

В свою очередь Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Также поручено обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Все органы, в компетенцию которых входят вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, должны активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и применить персональные санкции — фамилии будут обнародованы вскоре.

Ранее Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Там нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и «сомнительных» граждан РФ.