По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), президент Беларуси Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине.
Об этом говорится в очередном аналитическом отчете ISW.
По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.
Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.
Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.
В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет только защищать свою территорию.
По выводам ISW, Александр Лукашенко и Виктор Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояние российскому давлению по вступлению в войну в Украине.
ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что НАТО намерена напасть на Россию «через Украину и через Беларусь».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), президент Беларуси Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине.
Об этом говорится в очередном аналитическом отчете ISW.
По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.
Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.
Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.
В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет только защищать свою территорию.
По выводам ISW, Александр Лукашенко и Виктор Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояние российскому давлению по вступлению в войну в Украине.
ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что НАТО намерена напасть на Россию «через Украину и через Беларусь».