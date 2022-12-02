По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), президент Беларуси Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине.

Об этом говорится в очередном аналитическом отчете ISW.

По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет только защищать свою территорию.

По выводам ISW, Александр Лукашенко и Виктор Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояние российскому давлению по вступлению в войну в Украине.

ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что НАТО намерена напасть на Россию «через Украину и через Беларусь».