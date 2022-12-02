Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который исключит возможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса Президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в документе.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.