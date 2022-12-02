Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила цель ограничения морского импорта российской сырой нефти, которое страны ЕС и его партнеры по G7 будут применять с 5 декабря текущего года.

Как сообщает Укринформ, короткое текстовое сообщение и видеообращение по этому поводу президент Еврокомиссии разместила в Твиттере.

— Соглашение на уровне ЕС предельного показателя на цену нефти, скоординированное с G7 и другими (партнерами), существенно сократит поступление России. Это поможет нам стабилизировать глобальные энергетические цены, принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру, — написала Урсула фон дер Ляен.

В сопровождавшемся сообщении видеообращении она напомнила, что Европейский Союз и другие партнеры по G7 вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5-го декабря.

— Мы должны обеспечить, чтобы новые и развивающиеся страны продолжали иметь доступ к определенной части российской сырой нефти по ограниченной цене. Сегодня Европейский Союз, G7 и другие глобальные партнеры согласились ввести глобальное ценовое ограничение на морской импорт сырой нефти из России, — сообщила президент Еврокомиссии.

По ее словам, такое ограничение цены имеет три цели. Первая – это усиление эффекта санкций ЕС. Вторая – уменьшить в дальнейшем доходы России. В-третьих, это позволит в дальнейшем стабилизировать глобальный энергетический рынок, так как позволит определенной части морских поставок российской сырой нефти проходить торговые и брокерские операции, и транспортироваться операторами ЕС в третьи страны, если эта нефть продается по цене ниже установленного ограничения.

Напомним, что Германия, которая сейчас председательствует в Группе семи (G7), инициирует проведение первой в истории этого формата встречи министров юстиции, главной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение военных преступников к ответственности.