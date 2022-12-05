В настоящее время власти не планируют возобновлять работу школ в Николаеве.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, пишут «НикВести».

Он также добавил, что работу детских садов возобновлять пока не планируется. По его словам, для этого требуется запрос от общества.

— У нас очень много школ разрушено или повреждено, но этот вопрос точно будем рассматривать позже. Школы и больницы у нас на индивидуальном отоплении. Этот вопрос пока не стоит, скажем так. Нет (садики тоже не работают, – прим.). Работают несколько заведений на севере региона, где достаточно безопасно и соответствующие нормам, но вообще этот вопрос сейчас не стоит. Мы должны привыкнуть понимать, что опасность гораздо меньше и потом вернемся к этому вопросу. И нужен запрос от общества, что пора это делать, – говорит Виталий Ким.

Напомним, в 2023 году в 16 школах Николаева планируют отремонтировать защитные укрытия . На ремонт в бюджет в следующем году заложили 20 миллионов гривен.