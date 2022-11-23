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В 2023 году в 16 школах Николаева планируется отремонтировать защитные укрытия. На ремонт в бюджет следующего года заложили 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Николаева-2023, который депутаты приняли 22 ноября, пишут НикВести.

Также в бюджет заложили 18 миллионов 935 тысяч гривен на ремонт помещений после обстрелов и почти 28 миллионов на замену окон.

Напомним, в сентябре министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что 68% заведений среднего образования обеспечены укрытиями. По состоянию на 5 июля этот показатель составлял всего 11%. По словам Шкарлета, на следующий год в бюджете уже запланирована субвенция в размере 1,5 млрд. грн. на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования.