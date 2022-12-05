Оксфордский словарь английского языка назвал свое слово в 2022 году. Среди всех вариантов победителем стало выражение «настроение гоблина» (goblin mode).

Об этом сообщила пресс-служба Оксфордского университета.

«Настроение гоблина» — это сленговое выражение, описывающее чрезвычайно эгоистическую модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания. Для нее которой характерны лень, неаккуратность и алчность.

Впервые высказывание появилось в Twitter в 2009 году, но стало вирусным в социальных сетях в феврале 2022 года после того, как во многих странах ослабили карантин из-за коронавируса и люди стали чаще выходить из своих домов.

В Оксфордском словаре считают, что это словосочетание «вероятно отражает настроение людей, отвергших идею возвращения к обычной жизни».

На втором месте оказалось слово «метавселенная» – «гипотетическая среда виртуальной реальности, в которой пользователи взаимодействуют с аватарами друг друга». Третьим по популярности стал хэштег #IStandWith – «я поддерживаю».

Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».