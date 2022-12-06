Соединенные Штаты перепрограммировали свои реактивные системы залпового огня HIMARS, которые передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрелов дальнобойными ракетами по территории России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц США.

Как отмечает издание, в Администрации президента Джо Байдена говорят, что это мера пресечения для уменьшения риска войны Вашингтона с Москвой.

С июня США передали Украине 20 систем HIMARS и большое количество ракет к ним с дальностью почти в 80 километров. ВСУ используют их для ударов по российским складам боеприпасов и топлива, а также командным пунктам и базам хранения техники на оккупированных территориях.

Но переданные Украине установки обладают уникальной функцией, которая не позволяет им стать еще более мощными боевыми системами, отмечает издание. По словам представителей США, в Пентагоне модифицировали эти HIMARS, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, например ATACMS, которые могут лететь на 300 километров.

США воздержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS. Но модификации гарантируют, что Украина не сможет использовать американские установки HIMARS для стрельбы по этим ракетам, даже если Киев приобретет их у других стран. Также Украина не сможет использовать эти системы для стрельбы по другим типам ракет большей дальности.

WSJ пишет, что эти неразглашенные модификации отражают опасения американских чиновников относительно того, что Украина может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России из оружия, предоставленного Штатами.