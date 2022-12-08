Космический корабль NASA Orion миссии Artemis 1, облетая Луну, сделал серию детализированных фотографий поверхности спутника Земли.

Об этом пишет «Бабель».

Фото делала модифицированная камера GoPro Hero 4, расположенная на солнечных батареях Orion, во время завершающего прохода возле Луны. Фотографии оказались достаточно четкими, как сравнить со снимками других одежд.

В настоящее время Orion следует на Землю. Ориентировочно он должен сесть в Тихом океане у побережья Калифорнии 11 декабря.

Напомним, ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок необычной космической структуры , напоминающей замочную скважину.