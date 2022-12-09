Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Реджепа Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.

По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

— Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я тоже проведу разговор с Зеленским, — сказал он.

Он отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.

Ранее сообщалось, что деоккупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.