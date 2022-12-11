На северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», публикуя соответствующие видео и фото.

Также, по данным Telegram-канала, на городском пляже дежурит полиция.

Черноморское – приморское село городского типа на западном краю Крыма – Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Скадовска на Херсонщине – 70 километров через Каркинитский залив.

Напомним, войска РФ начали копать окопы на севере временно оккупированного Крыма . Спутники зафиксировали оборонные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и полуострова.