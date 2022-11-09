Войска РФ начали копать окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и полуострова.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет в Twitter.

«Думаю, эта тема вас удивит… Россия роет новые окопы в… северном Крыму», – пишет он.

Он уточнил, что по данным на 8 октября, войска РФ роют окопы в районе КПП Чонгар между Крымом и Херсонской областью.

Также спутники зафиксировали окопы в северо-западной части Крыма, в районе Армянска.

«Старики траншеи ремонтируют и копают новые. На этом изображении мы видим, как экскаватор роет новую траншею», - добавил он.

Он также отметил, что в Новотроицком Херсонской области россияне также строят оборонительные постройки.

«Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость», - пишет он о Херсонской области.

У маленьких четырех north, других позиций являются дома. В Novotroits'ke, для примера, большой рекордной позиции будет been dug. Многочисленные другие позиции являются потрясающе через регион. Они представляют собой крепость.



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4/ pic.twitter.com/ZU8XFzDc4J — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.



