Глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что оккупанты ведут перегруппировку.

Об этом он заявил в эфире телеканала « ESPRESO.TV ».

Виталий Ким отметил, что сейчас нужно дождаться официальной информации от командования ВСУ.

— Сейчас идут бои. Вооруженные Силы Украины имеют свой план. оккупанты перегруппировываются, двигаются. Ситуация там сейчас под контролем военных и нужно ждать, когда они предоставят официальные данные, — сказал Виталий Ким.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для ухода из региона.