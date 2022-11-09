Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для ухода из региона.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ .

По его словам, возможно, россияне хотят защищать правый берег Херсонской области в долгосрочной перспективе, однако это может быть частью прикрытия, когда они захотят уйти из Херсона.

Он отметил, что, несмотря на усилия РФ по строительству обороны, Вооруженные Силы Украины оказывают давление на оккупантов.

— Мы сосредоточены на том, чтобы у них было то, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха, – сказал генерал.

Ранее назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».

Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных, утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.