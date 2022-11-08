Скрин DeepStateMap

Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

«Просто здоровенная колонна техники», – сообщает Николаевский Ванёк.

Сложно даже подсчитать, сколько там было единиц военной техники, а сколько бытовой, пишет местный телеграмм-канал СнегМэн.

30 октября ВСУ уничтожили 12 захватчиков в районе оккупированного города Снигиревка Николаевской области.

Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.