В течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Обеспечено уменьшение вражеского войска на:

25 оккупантов

3 реактивные системы залпового огня «Град»

самоходную крупнокалиберную гаубицу «Акация»

самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона»

зенитно-ракетный комплекс «Тор»

11 единиц автобронетехники

3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.