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В течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Обеспечено уменьшение вражеского войска на:
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
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В течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Обеспечено уменьшение вражеского войска на:
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.