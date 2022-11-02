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В воскресенье, 30 октября, ВСУ уничтожили 12 захватчиков в районе оккупированного города Снигиревка Николаевской области.

Об этом сообщает Генштаб. Там уточнили данные по потерям оккупантов после удара наших защитников.

Также подтверждены потери противника в районе населённого пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. В результате огневого поражения уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения.