В течение 11 месяцев 2022 доходы областного бюджета Николаевщины были выполнены на 104,9% благодаря дополнительному поступлению налогов.

Об этом сообщил на сессии облсовета начальник управления финансов непроизводственной сферы департамента финансов ОВА Михаил Панчук, пишут «НикВести».

Он отметил, что в бюджет поступило дополнительные 77,5 миллиона гривен за счет налога на доходы физических лиц. Речь идет об вычете из денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, поступления НДФЛ в областной бюджет возросло в 6,6 раза.

«Остальные доходные источники не выполняются», — отметил Михаил Панчук.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины выступило с инициативой относительно формирования Государственного бюджета. В частности, поступило письмо в адрес областных военных администраций с указанием формировать доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц из заработных плат военных.

Однако поступления в местные бюджеты Николаевщины от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных решили сохранить, поскольку это едва ли не единственный источник доходов во время войны в регионе.