В 2022 году из областного бюджета Николаевской области было выделено 316 миллионов гривен на мероприятия военного положения, общественную безопасность и терроборону.

Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета, озвученном на сессии Николаевского облсовета, пишут «НикВести».

Итак, на мероприятия военного положения из резервного фонда направлено 228 миллионов гривен, 168 миллионов из них уже профинансированы. На общественный порядок и безопасность (в частности, «Областная Варта») — 43 миллиона гривен, на терроборону — 45 миллионов гривен.

В целом исполнение расходов бюджета составляет 80%. Как отметил начальник управления финансов непроизводственной сферы департамента финансов ОВА Михаил Панчук, задолженностей по защищенным статьям нет.

Также в 2022 году было направлено 106 на выполнение областных программ (73% от запланированных расходов).

На продовольственные нужды гражданского населения было выделено 10 миллионов, еще 55,2 миллиона Николаевщина получила из госбюджета на закупку древесины, на продукты, медикаменты и материалы для восстановления домов — 279 миллионов, 3,2 миллиона гривен направили центрам временного проживания.

Ранее сообщалось, что в 2022 году бюджет Николаевщины получил дополнительные 77,5 миллионов за счет налогов военнослужащих.