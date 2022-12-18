В Снегиревке Николаевской области, которая с марта по ноябрь находилась под российской оккупацией, россияне распространяли клон известной в регионе газеты «Родное Прибужье».

Об этом сообщает региональная представительница ИМИ в Николаевской области.

Николаевская областная газета «Родное Прибужье" Сфабрикованная газета «Родное Прибужье"

Россияне использовали стилистику, шрифт и название Николаевской областной газеты, переведя ее на русский язык — «Родное Прибужье».

Пророссийское «Родное Прибужье», единственный выпуск которого датирован 23 сентября, был напечатан для продвижения псевдореферендума по присоединению Херсонской области и Снигиревки Николаевской области в состав России. В выходных данных газеты указано, что она опубликована в Херсонской области с тиражом 10 тысяч экземпляров. Никаких других данных печатного издания, а также ответственного за выпуск нет.

Газета «Родное Прибужье» была создана в 1991 году как официальное печатное издание Николаевской области, с 2019 года газета была разгосударствлена и сейчас это частное предприятие, директором которого является ее главная редактор Татьяна Фабрикова. До начала полномасштабной войны газета выходила три раза в неделю тиражом около 10 тысяч экземпляров и распространялась по всей территории Николаевской области.

Главная редактор газеты Татьяна Фабрикова рассказала ИМИ, что последний раз газета выходила в свет 24 февраля 2022 года, после чего из-за военных действий вынуждена была приостановить свою работу. По состоянию на декабрь издание не возобновило свою работу из-за финансовых трудностей, ситуации в энергетике в Украине и физического отсутствия журналистов в Николаеве, что на протяжении полномасштабного вторжения остается прифронтовым городом. Татьяна Фабрикова возмущена тем, что россияне создали клон Родного Прибужья, чтобы, используя авторитет газеты, распространять пророссийскую пропаганду среди жителей Николаевской области.

Клон Николаевской областной газеты «Родное Прибужье» россияне распространяли в Снегиревке

Она сообщила, что в последние несколько лет газета «Родное Прибужье» печаталась в типографии в Херсоне. Татьяна Фабрикова считает, что оккупанты смогли получить доступ к хранившимся в типографии файлам газеты и использовать их для создания клона.

— С этой ситуацией я не была знакома, я возмущена тем, что они используют наш логотип, такое выпускают. Когда начались военные действия в Николаевской области, мы прекратили выпуск газеты, потому что, во-первых, мы печатались в Херсоне, там была типография… Сейчас постепенно возобновляют свою работу николаевские газеты, в частности, «Южная Правда» и «Вечерний Николаев», но мы пока не готовы выпустить номер, потому что журналисты пока не находятся в Николаеве. Я думаю, что как только наша энергетика стабилизируется, мы, конечно, будем выходить. Мы все обязательства перед подписчиками выполним. Потому что мы опаздываем почти на год. Мы только за январь – февраль выполнили наши обязательства перед подписчиками. Этот выпуск, который вы нашли – это спектакль, знают, что такая газета существует, и потому использовали это, – рассказала Татьяна Фабрикова.

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