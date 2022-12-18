Бывший депутат Николаевского городского совета и владелец компании по поставке бутылированной воды под брендом «H2O» Владислав Ентин находится под ночным домашним арестом, поскольку подозреваемый по делу о хищении бочек для хранения воды стоимостью примерно 800 тысяч гривен.

О результатах судебного заседания по избранию меры пресечения для Владислава Ентина в Facebook сообщил сотрудник КП «Николаевский областной караул», общественный активист Дмитрий Рябченко.

«Шедевральный Центральный жестокий суд вынес самое бесчеловечное мероприятие - ночной домашний арест без всякого залога, хотя бы мизерного. Хотя с этими статьями должна быть нехилая сумма залога и явно не ночное ограничение. Ждем, что после войны все поправится, хотя, может, Владислав покаялся и осознал», - написал сотрудник муниципальной службы охраны правопорядка.

По данным НикВести от источников в органах прокуратуры следствие подозревает Владислава Ентина в присвоении 31 емкостей для хранения питьевой воды объемом 5 тысяч литров и 12 по 1 тысячу литров. Эти бочки были получены от благотворительной организации для помощи жителям Николаева. Их стоимость оценена в 800 тысяч гривен. Производство ведется по статьям «Мошенничество в особо крупных размерах» (часть 4 статьи 190 УКУ) и «Использование гуманитарной помощи в значительном размере с целью получения прибыли во время военного положения» (статья 201-2 УКУ).

Владислава Ентина подозревают в том, что он установил эти бочки в киосках компании по поставке воды под брендом «H2O», которая получала за это прибыль.

Исходя из сообщений в социальных сетях, сам Владислав Ентин считает себя невиновным.

Это очередное испытание за добро и благодействие. И с Божьей помощью нужно его претерпеть», – написал Владислав Ентин.

Напомним, что в октябре 2018 года в мэрии Николаева началась стычка, в результате которой Владислав Ентин достал пистолет и предупредил, что у него есть разрешение на оружие и в следующий раз он будет защищать себя им. Использование оружия в помещении местного парламента вызвало негодование некоторых коллег депутата. Позже он объяснил, что достал оружие случайно, когда искал ключ в сумке.