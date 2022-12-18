Завтра, 19 декабря, в течение дня жители Николаева смогут украсить «Елку несокрушимых», которую создали в Каштановом сквере на месте памятника Святому Николаю.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Мы не планировали в этом году устанавливать новогоднюю елку, но после того, как памятник святому Николаю мы обложили защитными мешками с песком, сама композиция подсказала, что ее можно использовать как новогоднюю елку в этом году. Эта идея была в воздухе, волонтеры помогли реализовать ее. В ближайшее время на ней появится макушка, которая дополнит композицию. И, начиная с понедельника, 19 декабря, мы ожидаем всех николаевцев, которые будут приносить свои игрушки, писать на них пожелания, или какие-то слоганы, и вешать на елку. Желательно, чтобы они не были бумажными. Я первую игрушку уже повесил и на ней написал «Слава ВСУ», потому что на самом деле, на этих ребят у нас одна надежда, чтобы эта война закончилась поскорее, чтобы мы вернулись к привычной жизни, которую не ценили и которую начали ценить, и к нашим новогодним. елок и праздников, - сказал Александр Сенкевич.

Также николаевцев украсить елку «с душой Святого Николая» призвал глава городского управления культуры Юрий Любаров.

- Приглашаю прийти и разместить на этой елке любую новогоднюю игрушку с пожеланием от себя, с пожеланием того, что вы хотите увидеть в следующем году, с пожеланиями своей семьи, николаевцев и всех украинцев, - сказал Юрий Любаров.

Как сообщает корреспондент «НикВести», на елке уже сегодня появилось несколько игрушек. На одной из них оставили пожелание: «Смерть тирану Путину».

Ранее сообщалось, что в центре Николаева 16 декабря установили новогоднюю елку. Новогоднюю елку создали из маскировочной сетки для военных. Именно ею накрыли мешки с песком, которыми еще в октябре защитили памятник Святому Николаю на случай российского обстрела.