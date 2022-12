видео У Миколаєві запрацював унікальний «Пункт незламності» З пекарнею всередині З пекарнею всередині єНовини Миколаїв 07/12/22 День ЗСУ / Пункти обігріву / Новий графік єНовини День ЗСУ / Пункти обігріву / Новий графік єНовини єНовини Миколаїв 06/12/22 День волонтерів / Партія техніки від Дортмунда День волонтерів / Партія техніки від Дортмунда Миколаївські спортсмени взяли участь у Чемпіонаті України з боксу Cеред чоловіків та жінок Cеред чоловіків та жінок Кадри звільненої від окупації Снігурівки Миколаївська область Миколаївська область єНовини Миколаїв 24/11/22 Блекаут в Україні / Пункти Незламності в місті Блекаут в Україні / Пункти Незламності в місті єНовини Миколаїв 17/11/22 Запуск тепла в Миколаєві / Гуманітарний спецтранспорт Запуск тепла в Миколаєві / Гуманітарний спецтранспорт Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупації Херсон 11 листопада - День звільнення Херсону 11 листопада - День звільнення Херсону "Нас рятував город біля будинку" Мешканець Снігурівки про російську окупацію Мешканець Снігурівки про російську окупацію ЗСУ звільнили Херсон від російської окупації 11 листопада Херсон повертається під контроль України 11 листопада Херсон повертається під контроль України

