Германия отвергает возможность прекращения огня в Украине на условиях России. Такую позицию озвучила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Интервью с ней в воскресенье, 18 декабря, опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag. По словам Бербок, подобный подход не положит конец «ужасу« в Украине, а «напротив», усугубит его, передает DW.

Именно президент РФ Владимир Путин начал эту войну, и «если Путин захочет, она закончится завтра», считает министр ФРГ. Российскому лидеру остается только отдать приказ о выводе ВС РФ, однако на данном этапе имеет место «все что угодно, только не честные признаки» отвода российских сил, констатировала Бербок.

По словам главы германской дипломатии, хуже всего ситуация - у жителей оккупированных РФ территорий Украины.

— Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходят даже международные поставки помощи. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил, - сказала Анналена Бербок.

На международной конференции «Солидарность с украинским народом» в Париже 13 декабря Бербок сообщила, что Берлин направит Украине дополнительно 50 миллионов евро для поддержки страны в зимний период. Министр подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму.

— Только деньги не спасут от морозов, поэтому техническая помощь так важна, - отметила Бербок.

Не может быть и речи о выводе ВС РФ из Украины до конца года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря.

— Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время, - отметил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 12 декабря предложил России «хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии«.

— Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины», - подчеркнул Зеленский.

На следующий день украинский лидер выступил с видеообращением на конференции и призвал создать специальную модель координации усилий - Парижский механизм, который позволит давать эффективный ответ на удары ВС РФ по энергоструктуре.