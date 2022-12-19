В оккупированном городе Алчевск Луганской области произошел пожар на складе, где оккупанты хранят горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

— Алчевск Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где у орков расположен склад ГСМ, — говорится в сообщении.

В оккупированном Алчевске загорелся склад с горючим оккупантом

Напомним, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.