В оккупированном городе Алчевск Луганской области произошел пожар на складе, где оккупанты хранят горюче-смазочные материалы.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
— Алчевск Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где у орков расположен склад ГСМ, — говорится в сообщении.
В оккупированном Алчевске загорелся склад с горючим оккупантом
Напомним, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В оккупированном городе Алчевск Луганской области произошел пожар на складе, где оккупанты хранят горюче-смазочные материалы.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
— Алчевск Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где у орков расположен склад ГСМ, — говорится в сообщении.
В оккупированном Алчевске загорелся склад с горючим оккупантом
Напомним, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.