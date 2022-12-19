Российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, попадание в Херсонскую областную военную администрацию.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Информации о жертвах пока нет.
Предварительный обстрел ОВА был 14 декабря из реактивных систем залпового огня, тогда повредили два этажа и обошлось без пострадавших.
В общей сложности за сутки 18 декабря Россия 69 раз обстреляли территорию Херсонщины — били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Были попадания в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, шесть человек получили ранения.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, попадание в Херсонскую областную военную администрацию.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Информации о жертвах пока нет.
Предварительный обстрел ОВА был 14 декабря из реактивных систем залпового огня, тогда повредили два этажа и обошлось без пострадавших.
В общей сложности за сутки 18 декабря Россия 69 раз обстреляли территорию Херсонщины — били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Были попадания в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, шесть человек получили ранения.