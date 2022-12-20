Германия передала Словакии первый танк Leopard 2A4 — ими заменят советские боевые машины пехоты (БМП), ранее переданные Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

До конца 2023 Словакия получит 15 таких современных танков из Германии. За это время страна должна подготовить экипажи. Танки будут оборудованы специальными системами для засекреченной связи, совместимыми с системами словацкой армии.

Отмечается, что после получения танков Словакия будет соответствовать стандартам НАТО, так как существующих 30 Т-72 для этого было недостаточно.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1.

Также сообщалось, что министерство иностранных дел России прибегло к угрозам Греции после того, как греческие власти выразили готовность передать Украине зенитно-ракетные системы С-300 при размещении на Крите американских комплексов Patriot.