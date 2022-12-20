Президент Украины Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Согласно указу президента, начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области стал Валерий Брусенский.
Распоряжение о назначении Валерия Брусенского начальником Новокаховской МВА и указе о создании Новокаховской городской военной администрации также опубликованы на сайте главы государства.
Ранее сообщалось, что военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Согласно указу президента, начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области стал Валерий Брусенский.
Распоряжение о назначении Валерия Брусенского начальником Новокаховской МВА и указе о создании Новокаховской городской военной администрации также опубликованы на сайте главы государства.
Ранее сообщалось, что военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.