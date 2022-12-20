Президент Украины Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Согласно указу президента, начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области стал Валерий Брусенский.

Распоряжение о назначении Валерия Брусенского начальником Новокаховской МВА и указе о создании Новокаховской городской военной администрации также опубликованы на сайте главы государства.

Ранее сообщалось, что военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.