В результате российского вторжения повреждено или разрушено около 1000 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры в Украине.

Такие данные публикуется Министерством культуры и информационной политики.

— Цифры будут уточняться до конца года, поскольку начат мониторинг на деоккупированных территориях на юге и востоке страны. Десятки зданий украинских музеев, библиотек, художественных учебных заведений сейчас с поврежденными крышами и выбитыми окнами или разрушены, – цитирует правительственный портал заместитель профильного министра Екатерину Чуеву.

По ее словам, с наступлением зимы и российскими атаками на объекты критической инфраструктуры украинские культурные институты по всей стране остаются без отопления и электричества и нуждаются в поддержке.

По данным Минкульта, в Украине есть семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще 17 входят в предварительный список Всемирного культурного наследия. Сейчас они все под угрозой.

Напомним, арковские деятели культуры обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят поспособствовать переименованию Харьковского академического российского драматического театра имени Александра Пушкина.