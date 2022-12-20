Депутат Николаевского городского совета, председатель комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.

Проект решения предлагается к рассмотрению депутатским корпусом на запланированной на 22 декабря сессии, сообщают «НикВести».

Проект решения городского совета «О внесении дополнений в решение городского совета от 24.12.2020 №2/35 «Об утверждении Регламента Николаевского городского совета VIII созыва» (с изменениями)» подготовлен в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 26, части 1 статьи 59 Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины « О статусе депутатов местных советов», части 5 статьи 3, части 1, 3 статьи 25 Регламента Николаевского городского совета VІІІ созыва, утвержденного решением городского совета от 24.12.2020 №2/35 (с изменениями).

«24 февраля 2022 г. началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, в условиях которой стала необходимой полная консолидация всех политических сил в государстве для обеспечения и укрепления обороноспособности, суверенитета и территориальной целостности Украины. К сожалению, некоторые политические партии своей деятельностью и идеологией выступили против общественных и государственных интересов. Учитывая, что Министерством юстиции Украины и Службой безопасности Украины были поданы административные иски в суд для запрета деятельности таких политических партий на территории Украины. Результатом вышеуказанных действий стал запрет деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (решение Восьмого апелляционного административного суда по делу № П/857/8/22, вступившее в законную силу 15.09.2022) и политической партии «Партия Шария» (решение Восьмого) апелляционного административного суда по делу № П/857/1/22, которое вступило в законную силу 06.09.2022)», - говорится в пояснительной записке.

Запрет деятельности политических партий на территории Украины, внесение соответствующих изменений в Реестр политических партий Министерства юстиции Украины констатирует только юридический аспект прекращения существования таких политических субъектов.

«Однако на уровне местных советов фактически они продолжают существование в форме депутатских фракций, поскольку отсутствует правовое определение такого основания прекращения деятельности депутатских фракций, как запрет деятельности политической партии, на основе которых они были сформированы», - говорится в документе.

Данный проект решения городского совета необходимо принять с целью преодоления вышеупомянутого правового пробела, обеспечения принципа правовой определенности положений Регламента Николаевского городского совета VIII созыва и гарантирования основных принципов местного самоуправления в Украине.

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий ОПЗЖ, Партия Шария и ряда других на время военного положения.

Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», одноименной фракции в возглавляемом им горсовете, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.