С начала полномасштабной войны из мэрии Николаева исчезла специализированная техника Центра энергоэффективности, в частности, тепловизоры и газоанализаторы, необходимые для проведения энергоаудита, а также личная оргтехника работников. Спецтехника находилась на балансе коммунального предприятия Институт социально-экономического развития города.

Об этом сообщили источники в мэрии Николаева.

В феврале-марте текущего года, после начала полномасштабной войны, стало известно об исчезновении из помещения Департамента энергетики вышеуказанного оборудования. Кроме профессиональной техники, которой пользовался Центр энергоэффективности, исчезла личная техника работников, рассказал собеседник издания.

В частности, стоимость пропавшего тепловизора Testo 875-1 составляет 198 тысяч гривен. Газоанализатор стоит 197 тысяч гривен.

Также исчезли ультразвуковой расходомер, электронный шумоизмеритель, парометр, термоанемометр, дальномер. В распоряжении НикВести есть копия письма 2018 года от исполняющего обязанности директора КП «Институт социально-экономического развития города» Александра Маликина к директору департамента энергетики Вячеславу Булаху, в котором описано, какое именно имущество было приобретено предприятием и его стоимость.

По информации НикВести в общей сложности были украдены техники на около 1,5 миллиона гривен.

Этот вопрос, частично, был озвучен во вторник, 20 декабря, на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по бюджету. Во время рассмотрения вопроса о продолжении действия городской целевой программы энергосбережения «Теплый Николаев» депутат горсовета Максим Коваленко обратился к директору департамента энергетики, энергосбережению и внедрению инновационных технологий Николаевского городского совета Аллы Луцкой с вопросом о пропавшем оборудовании. Отметим, что Алла Луцка была назначена на должность в октябре этого года.

У депутата возникли вопросы по 5 миллионам гривен, которые предусмотрены программой на оборудование Института социально-экономического развития города.

— Вы знаете, это будет новое оборудование или нет? Знаете ли вы местонахождение оборудования коммунального учреждения на данный момент? Тепловизоры, газоанализаторы и прочее? По моей информации, на данный момент никто не знает местонахождение. Или оборудование исчезло, или… Я знаю, что департамент написал заявление в полицию, – сказал Максим Коваленко.

Алла Луцкая подтвердила, что в коммунальном учреждении на данный момент нет ни одного оборудования.

- Вопрос следующий. Вы как департамент написали (заявление в полицию об исчезновении техники – прим.). Написал ли владелец имущества, коммунальное учреждение Институт, заявление в полицию?, - спросил Максим Коваленко у директора департамента.

Алла Луцкая рассказала, что это было невозможно из-за отсутствия назначенного директора. По информации НикВести, у предыдущего директора коммунального предприятия «Институт социально-экономического развития города» Дениса Медведева еще в 2021 году истек срок действия договора, на сегодняшний день он работает заместителем директора коммунального учреждения «Центр энергоэффективности».

Алла Луцька

— На момент… не был назначен директор. Во-вторых, когда начались военные действия на территории Украины и Николаева, на тот момент оборудование было управлением коммунального имущества выпущено распоряжение о передаче с баланса Института на баланс Департамента экономического развития. Но документально это дело до логического завершения не было доведено. Из-за того, что на тот момент не было должностного лица, директора Института. И директор департамента был уволен в мае, - сказала Алла Луцка. — То есть, где находится оборудование, которое и дарили городу, и город покупал, вы как начальник департамента не знаете?, — спросил Максим Коваленко. - Нет, я когда пришла, оно уже пропало, - ответила глава департамента. — Назначен ли уже директор коммунального учреждения? — спросил депутат. - Уже назначен, - сказала Алла Луцка. — За его подписью, как балансодержателя имущества, поступало заявление в полицию?, – уточнил Максим Коваленко. – Не поступала, – отметила Алла Луцка.

Отвечая на вопрос депутата, Алла Луцкая сообщила сведения о потере имущества внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

— Заявление внесено в ЕРДР. Мы подаем документы, общаемся со следователем, ходят работники, дают показания, – сказала Алла Луцкая.

На это депутат спросил ее, надеется ли она, что украденное имущество удастся найти, необходимо ли закупать новое, на что в целевой программе предусмотрено 5 миллионов гривен.

— Вы закладываете в программу на 2023 год покупку оборудования на 5 миллионов гривен. Вопрос такой: мы будем покупать тоже самое? Не верим ли мы нашим правоохранительным органам, что они это все найдут и вернут в собственность Николаева?, - спросил Максим Коваленко.

Алла Луцкая призналась, что не уверена, что оборудование будет найдено, а лица, причастные к его исчезновению, будут установлены.

– Я не уверена, что это оборудование найдется, и будут установлены лица, причастные к исчезновению этого оборудования, – сказала Алла Луцка. — И мы сейчас из средств налогоплательщиков должны снова закупать оборудование на 5 миллионов? В программе написано «5 миллионов на приобретение», - уточнил депутат.

В ответ на это Алла Луцка попросила время подготовиться и предоставить более квалифицированный ответ.

– Нет. Если можно, перенести мой ответ, я его подготовлю. Я по этому оборудованию не могу сейчас дать квалифицированный ответ, – сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что на содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.