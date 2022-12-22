Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 миллиардов гривен. За счет этих средств будет увеличен капитал АО «Украинская финансовая жилищная компания», выдающее льготную ипотеку отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 декабря 2022 г. № 1415.

Согласно документу, Министерство финансов до конца 2022 года выпустит ОВГЗ на 30 млрд. гривен со сроком погашения пять лет и ставкой дохода на уровне 19,5% годовых.

— Министерству экономики осуществить в течение текущего года приобретение в государственную собственность акций допэмиссии частного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания» в сумме 30 миллиардов гривен в обмен на облигации внутреннего государственного займа, – говорится в постановлении.

Напомним, в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования «еселя» уже выдали 83 кредита , подавляющее большинство которых – для военнослужащих.