Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а призывы россиян к переговорам — попытка выиграть время на подготовку и перегруппировку войск.

Об этом говорится в колонке Йенса Столтенберга в Financial Times.

Он напомнил, что Россия за последние месяцы мобилизовала в ряды армии около 200 тысяч человек, а тактика РФ на поле боя свидетельствует о том, что руководство войск не считается с потерями. В то же время, РФ пытается закупить оружие и боеприпасы у союзников, в частности у Ирана.

— Россия надеется заморозить войну, чтобы время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков того, что он действительно хочет мира, — заметил генсек.

Он добавил, что НАТО и союзники должны и дальше поддерживать Украину, поскольку победа Владимира Путина даст сигнал авторитарным режимам, что они могут получить желаемое силой.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что российское военно-политическое руководство предпринимает усилия по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.