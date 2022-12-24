Администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В частности, Администрация Заводского района объявила 21 декабря тендер на услуги по механизированной вакуумной и влажной уборке дорог с ожидаемой стоимостью 8 миллионов гривен .

В частности, подрядчик в течение 2023 года должен будет осуществлять механизированную вакуумную уборку асфальтобетонного покрытия дорог вдоль бордюров с шириной захвата не менее 2 метров, вывозить собранный мусор на городскую свалку. Общий объем механизированной вакуумной уборки дорог в следующем году – 6160 км.

Также подрядчик должен будет производить влажную уборку дорог по всей ширине проезжей части. Суммарный объем такой уборки за год – 2800 км.

В настоящее время идет процесс представления тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 30 декабря 2022 года.

Соответствующий тендер 23 декабря также объявила Администрация Центрального района. Ожидаемая стоимость – 5 миллионов 499 тысяч 660 гривен .

Подрядчик в течение следующего года должен будет производить механизированную вакуумную уборку проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора. Общий объем – 4660 км.

Кроме того подрядчик должен будет осуществлять также механизированную влажную уборку проезжей части дорог, общей протяженностью 500 км.

Сейчас идет процесс представления тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 2 января 2023 года.

Стоит отметить, что администрации указанных районов в декабре также объявили тендер на услугу по ручной уборке проезжей части дорог от грязи на протяжении 2023 года: в Заводском районе за 7 миллионов 400 тысяч гривен , в Центральном районе – 1 миллион 199 тысяч 980 гривен .

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета намерен в течение следующего года потратить 18 миллионов 471 тысячу 458 гривен на содержание трех скверов города и Соборной площади.