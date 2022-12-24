Военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона. Сейчас известно о 5 погибших и 20 раненых людях.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
— Россияне совершили очередной террор – обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице. Все службы работают, последствия выясняем, – сообщил он.
Напомним, российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, есть попадание в Херсонскую областную военную администрацию .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона. Сейчас известно о 5 погибших и 20 раненых людях.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
— Россияне совершили очередной террор – обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице. Все службы работают, последствия выясняем, – сообщил он.
Напомним, российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, есть попадание в Херсонскую областную военную администрацию .