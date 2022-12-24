Военные РФ в очередной раз обстреляли центр Херсона. Сейчас известно о 5 погибших и 20 раненых людях.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

— Россияне совершили очередной террор – обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице. Все службы работают, последствия выясняем, – сообщил он.

Напомним, российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, есть попадание в Херсонскую областную военную администрацию .