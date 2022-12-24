В течение последней недели «Пунктами незламності» воспользовались более 62 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

— Всего за неделю в Украине «Пунктами незламності» воспользовались уже более 62 тысяч посетителей, – говорится в сообщении.

Кирилл Тимошенко также сообщил, что через неделю два дополнительных пункта открылись в освобожденном Херсоне.

Напомним, в Николаеве заработал уникальный «Пункт незламності» с мобильной пекарней.