В ночь на 23 декабря неизвестные установили киоск на пешеходной улице Соборной в Николаеве. Незаконную постройку уже демонтировали.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

— Радуюсь, что в Николаев возвращается бизнес, но это нужно делать не таким путем. Вчера ночью, напротив Каштанова сквера, выросли киоски не первой свежести. Наверное, кто-то решил, что он умнее всех. Предприимчивость – это очень хорошая черта, но воплощать задуманное нужно в правовом поле, – говорит директор Андрей Ермолаев.

В департаменте также подчеркнут, что будут убирать каждое самовольно установленное сооружение, которое появится в городе.

— Если кто-то считает, что пока директор и большая часть мужчин департамента служат, то в это время можно ставить по городу хлам — он ошибается. Оставшаяся часть коллектива работает и не подведет, – добавил Андрей Ермолаев.

Напомним, после освобождения Херсона в Николаев начали возвращаться многие малые предприятия , однако крупный бизнес пока не торопится восстанавливать мощности в регионе.