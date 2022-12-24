Фото: Константин и Влада Либеровы

Мэр Николаева Александр Сенкевич перечислил разрушенные российскими обстрелами уже не подлежащие восстановлению объекты.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Это, в частности, три школы, дом культуры в Корабельном районе, а также гостиницы Ингул и Николаев.

— Это 48-я школа, которая сейчас проходит экспертизу, 51-я школа, которая до войны имела 3-ю степень аварийности. В 60-й школе один из корпусов был уничтожен. Также здание культуры Корабельного района нужно заново строить. Наверное, гостиница «Ингул», являющаяся частной собственностью. Возможно, гостиница «Николаев» в самом центре города, но она также является частной собственностью, не знаю, проводили они экспертизу или нет, – сообщил он.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА не подлежит восстановлению .