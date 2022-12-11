Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА не подлежит восстановлению.

Об этом он рассказал проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

— К сожалению, есть экспертиза, что она (здание – прим.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству, – сказал Виталий Ким.

Напомним, утром 29 марта российские военные ракетой попали в девятиэтажное здание Николаевской ОВА. В результате была разрушена ее центральная секция с девятого по первому этажу. Тогда в ГСЧС сообщили о 12 погибших и 33 раненых. Позже местные власти сообщили, что количество погибших возросло до 28.

Позже опубликовали список погибших в результате ракетного удара россиянами по зданию Николаевской ОВА.