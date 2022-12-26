Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Об этом сообщил в интервью Liga.net начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Мы вернем назад все утраченные территории. Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без сил ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, – отметил Кирилл Буданов.

Он также прокомментировал опасения западных стран по поводу того, что возвращение Крыма будет «красной линией»: «Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позиции украинского народа».

Ранее сообщалось, что на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы.