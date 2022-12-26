Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

— К сожалению, Запад в этой войне активизировал только провокационные элементы, а не выступил в роли посредника. Что касается посредничества, то мы, как Турция, взяли на себя эту роль в 2022 году и оперировали Черноморским зерновым коридором, — сказал Реджеп Эрдоган.

По его словам, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция – 16%, страны Африки – 14%.

Глава государства также сообщил, что Турция намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в нуждающиеся в странах Африки.

— Конечно, сейчас более напряженная часть работы — вопрос удобрений. Опять же, я надеюсь, что мы будем делать шаги вместе с Россией, добавил он.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.