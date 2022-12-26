Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект постановления об осуществлении начальниками военных администраций населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект документа еще не обнародован, но уже передан на рассмотрение руководства Рады.

Отметим, что в части второй статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения" речь идет о том, что начальник военной администрации может осуществлять полномочия сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета, сельского, поселкового, городского головы.

Также он может утвердить временную структуру исполнительных органов местного совета (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность).

Кроме того, аппарат совета и его исполнительного комитета, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующей громады будут подчиняться начальнику военной администрации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский образовал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя.