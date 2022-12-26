Эксперты международной архитектурной компании OneWorks провели промежуточный анализ результатов опроса николаевцев по генеральному плану.

Наиболее острыми вопросами горожане назвали состояние улиц и тротуаров, доступ к набережным, качество зеленых зон и общественных пространств, пишет «Интерфакс-Украина».

— Главным документом восстановления станет новый генплан, мы уже начали над ним работать. К его разработке благодаря Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) привлечен OneWorks (Италия). Плюс мы сотрудничаем с правительством Дании и предоставили своих консультантов по COWI. То есть, мы одновременно работаем над визуальной и технической частью будущего генплана. И параллельно собираем мнения николаевцев, каким они видят город будущего, – сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как сообщили в горсовете Николаева, во время анкетирования относительно будущего этого города уже собрано более 13 тысяч анкет, в планах собрать не менее 25 тыс. мнений. Желающих приобщиться к обсуждению генплана просят заполнить анкету.

Согласно промежуточному анализу собранных анкет, проведенному OneWorks, самый высокий уровень удовлетворенности горожан зафиксирован по показателю «Quality of home/Качество жилья». Качеством собственного жилья (до полномасштабного вторжения) преимущественно или полностью удовлетворены 70% николаевцев, уже принявших участие в анкетировании. Более половины опрашиваемых – 56,5% – удовлетворены районом своего проживания, в то же время больше положительных ответов предоставили жители Центрального района.

Транспортная система в целом удовлетворяет жителей микрорайонов города, кроме Корабельного, где больше людей оценили его отрицательно.

Организацией системы вывоза твердых бытовых отходов удовлетворены 51% опрошенных. Лучший показатель у Корабельного района.

Ряд вопросов вызвал преимущественно негативную оценку.

Отмечается, что уровень безопасности в собственном районе проживания удовлетворяет менее половины опрошенных николаевцев: 48% мужчин и 45,5% женщин. Больше положительных ответов дали жители Центрального района, отрицательных – Корабельного и Ингульского районов.

Более половины (53,5%) опрошенных не удовлетворены качеством зеленых зон и общественных пространств, доступ к набережным рекам не удовлетворяет 58% респондентов.

Самым болезненным вопросом оказалось состояние улиц и тротуаров, на него ответили отрицательно 64% респондентов, причем больше всего жители Ингульского района.

Мэр Николаева добавил, что задача анкетирования – привлечь к обсуждению всех желающих, в дальнейших планах – формирование экспертных групп по отдельным направлениям.

— Наша задача – не просто восстановить Николаев, а создать город, в котором люди будут понимать, что они влияют на его развитие. С другой стороны, такой город, чтобы молодежь, которая сейчас находится за границей, хотела вернуться и видела именно в Николаеве свои перспективы, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что новый Генплан города должен включать стратегическое направление развития города.