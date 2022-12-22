Николаевский городской голова Александр Сенкевич, что новый генплан города должен включать стратегическое направление развития города.

Речь идет и о внешнем виде, публичных зонах, новых микрорайонах, так и больших проектах, на которые будут искать деньги, сказал он в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Мы хотим, чтобы этот документ был сделан на европейском уровне. Чтобы не был старый Генплан 2009 года, переработан с устоями Советского союза в постсоветском пространстве. Это должен быть документ, утвердивший стратегический план развития города, направление внешнего вида: публичные места, парки, скверы, улицы, районы. В нашем городе давно нужно некоторые районы перестроить. Создание новых маленьких микрорайонов с новым типом застройки вообще. Переосмысление больших существующих зелёных зон, как, например, парк Победы. И, конечно, хардовая часть – не только визуальные изменения, но и вещи, к которым мы будем направляться и на которые будем искать деньги, — сказал Александр Сенкевич.

Он уточнил, что речь идет об инвестиционных зонах, индустриальных и технопарках, а также три главных направления устойчивого развития — водоснабжение, теплоснабжение, обращение с бытовыми отходами.

Напомним, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.

К восстановлению, в частности, созданию перспективного генплана Николаева, присоединились архитектурная компания One Works и Норман Фостер.