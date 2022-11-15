К восстановлению, в частности, созданию перспективного генплана Николаева, присоединились архитектурная компания One Works и Норман Фостер.

Об этом сообщила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Иностранные партнеры вместе с николаевскими специалистами приступили к работе. В настоящее время One Works и привлеченные эксперты выполняют сбор и анализ материалов действующих планировочных документов, проводят профессиональные консультации с местными специалистами, исследуют экономическую составляющую Николаева.

— Убеждена, что ключевыми в разработке генпланов украинских городов должна быть безопасность, энергоэффективность и экологичность. Соответствующие требования мы прописали в украинском законодательстве. Уход от советской эпохи квадратных метров к современному, комфортному, безопасному жилью – такова должна быть главная идея послевоенного восстановления украинских городов. И в этом нам пригодится и международный опыт, — отметила она.

Норман Форстер – известен внедрением энергоэффективных технологий в строительстве. Кроме того, он спроектировал банк HSBC в Гонконге, самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, работал над дизайном штаб-квартиры Apple в Калифорнии (США). Летом Фостер уже присоединился к разработке перспективного генплана Харькова.

Напомним, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.