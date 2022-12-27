С начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину.

Как передает Укринформ, об этом СБУ сообщает в Телеграмме.

— Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отбили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением, - отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 - 1400, то уже в этом - их количество выросло более чем в 3 раза.

— Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает, – заявил Илья Витюк.

Он также сообщил, что в зоне особого внимания врага есть энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

— Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала, - отметил Илья Витюк.

Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками, чтобы вызвать максимальный блекаут.