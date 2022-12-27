Народный депутат Украины Александр Пасичный отреагировал на просьбу николаевцев установить в их дворе точку выдачи очищенной воды. Пока такая точка уже работает.

Как сообщает пресс-служба нардепа, к нему с этой просьбой обратились жильцы домов 38, 38/1, 38Б, 38В, 40, 40/1, 46, 46а, 48, 44, 44а, 50, 50А, 52, 54, 56 по улице. Крылова, а также жители расположенного рядом частного сектора.

— Обсудив с Николаевским городским советом, Сергеем Кореневым варианты размещения данной установки, определились, что лучшим вариантом будет разместить бювет в котельной, которая находится на придомовой территории многоэтажек и обслуживается КП «Николаевоблтеплоэнерго», – сообщил Александр Пасичный.

Нардеп также поблагодарил депутата Николаевского районного совета Александра Балакина за организацию работы «от начала до конца».

— Этот микрорайон очень большой, кроме многоэтажек, рядом находится и частный сектор. Всех приглашаем за водой. Всем хватит, – добавил нардеп.

Напомним, в Заводском районе Николаева обустроили новую точку выдачи очищенной воды.