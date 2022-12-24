В Заводском районе Николаева обустроили новую точку выдачи очищенной воды.
Как сообщают в «Николаевоблтеплоэнерго», новая точка работает в микрорайоне Лески по адресу улица Крылова, 50.
График работы: с 06:30 до 20:30.
Полный список адресов раздачи воды в городе на базе предприятия доступен по ссылке .
Воду можно набрать при наличии электроэнергии. По техническим причинам время работы может варьироваться.
Напомним, в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Заводском районе Николаева обустроили новую точку выдачи очищенной воды.
Как сообщают в «Николаевоблтеплоэнерго», новая точка работает в микрорайоне Лески по адресу улица Крылова, 50.
График работы: с 06:30 до 20:30.
Полный список адресов раздачи воды в городе на базе предприятия доступен по ссылке .
Воду можно набрать при наличии электроэнергии. По техническим причинам время работы может варьироваться.
Напомним, в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды .