В Заводском районе Николаева обустроили новую точку выдачи очищенной воды.

Как сообщают в «Николаевоблтеплоэнерго», новая точка работает в микрорайоне Лески по адресу улица Крылова, 50.

График работы: с 06:30 до 20:30.

Полный список адресов раздачи воды в городе на базе предприятия доступен по ссылке .

Воду можно набрать при наличии электроэнергии. По техническим причинам время работы может варьироваться.

Напомним, в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды .