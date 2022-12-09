В Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи чистой воды.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Теперь горожанам можно запастись водой в точке, которая находится по улице Янтарной, 67-В.

График работы – ежедневно, с 06:30 до 20:30, кроме времени действия воздушной тревоги.

Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.