В Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи чистой воды.
Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Теперь горожанам можно запастись водой в точке, которая находится по улице Янтарной, 67-В.
График работы – ежедневно, с 06:30 до 20:30, кроме времени действия воздушной тревоги.
Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
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В Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи чистой воды.
Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Теперь горожанам можно запастись водой в точке, которая находится по улице Янтарной, 67-В.
График работы – ежедневно, с 06:30 до 20:30, кроме времени действия воздушной тревоги.
Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.