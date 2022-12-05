В Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.

Об этом в интервью рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Глава города отметил, что вода вытекает из труб прямо на улицу. В настоящее время увеличили количество ремонтных бригад водоканала, которые реагируют на аварийные вызовы, также пригласили подрядчиков справиться с таким фронтом работ.

— Мы обратились в международные организации. Сейчас сотрудничаем с ними, а также с государственными инстанциями, чтобы получить средства на ремонт трубопровода, потому что он очень сильно разрушился при использовании соленой воды. И в этом случае мы понимаем, что сегодня у нас чуть меньше половины воды утекает на улицу. Мы ожидаем результатов рассмотрения этих вопросов и сразу, как только ситуация будет нормальная, мы можем начинать фактически восстановление этих труб, — рассказал он.

По его словам, трубы нужно выкапывать, заменять либо на пластиковые, либо на чугунные, либо санировать меньшим диаметром внутри уже существующих труб.

— Водоканал уже определил все участки, нуждающиеся в ремонте. Мы эту информацию направили нашим коллегам из Дании, которые будут помогать нам восстанавливать город, а также через областную военную администрацию в органы государственной власти, — добавил глава города.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич пока не готов назвать сроки восстановления водоснабжения из Днепра. Проблемным вопросом остается разрушенная станция водозабора в Херсоне.