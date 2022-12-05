Мэр Николаева Александр Сенкевич пока не готов назвать сроки восстановления водоснабжения из Днепра. Проблемным вопросом остается разрушенная станция водозабора в Херсоне.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что разрушенный водопровод уже починили.

— Да. Сейчас водопровод уже починили. Проблема в том, что россияне обстреляли станцию водозабора в Херсоне. Мы ждем подключения электроэнергии в Херсоне и, исходя из этого, будем иметь возможность начинать там ремонтировать, чтобы возобновить водоснабжение, — отметил он.

Также Александр Сенкевич отметил, что никаких сроков восстановления водоснабжения не ставится, чтобы не иметь повторных обстрелов.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.